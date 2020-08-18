شؤون فلسطينية

السفير الديك: جهود فلسطينية أردنية مشتركة متواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا

السفير الديك: جهود فلسطينية أردنية مشتركة متواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير أحمد الديك، ممثل وزير الخارجية وشؤون المغتربين: "إن ثمار الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا متواصلة، لتسهيل حركتهم وتنقلهم وتأمين التحاقهم بأعمالهم وأسرهم ودراستهم في كلا الاتجاهين، من وإلى الوطن".

وأضاف السفير الديك، مساء اليوم الثلاثاء: "أن دفعة جديدة من الأحباب يقدر عددها بـ400 مواطن، ستصل غدا إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسنستقبل أيضا الأحباب العالقين في البحرين وعددهم 12، في حين ستغادر أرض الوطن صباح غد دفعة متوجهة إلى سلطنة عمان، ودفعة جديدة ستتوجه أيضا إلى تركيا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب عن شكر وتقدير دولة فلسطين الدائم للجهود الكبيرة والدعم اللا محدود الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للتخفيف من معاناة شعبنا، كمكرمة سامية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

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