إعلام الاحتلال: صاروخ أطلق من غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم تفعيل صافرات الانذار بمدينة "أشكلون" وفي كيبوتس "زيكيم"، والتفاصيل قيد الفحص.





يأتي ذلك في وقت تزداد فيها حالة التوتر على حدود القطاع، بعد ارتفاع معدل إطلاق البالونات الحارقة وسط أنباء عن فشل جهود الوفد المصري في إحداث تهدئة بالقطاع.كما ارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية على وقع ازدياد اندلاع الحرائق من جراء البالونات الحارقة، حيث قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إن حماس تلعب بالنار و"سيكون حريصاً بأن يحرقهم"، وفق زعمه.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكم "الحريق كحكم الصاروخ، ومستعدون لجولة تصعيد في القطاع"، وفق تعبيره.وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين من "غلاف غزة" مهددً: إنه إذا أرادت حماس الحرب، ستحصل عليها، وفق كلامه.وردت حماس على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتأكيد على أن استمرار الحصار وتفاقم أزمة الكهرباء يتحمل الاحتلال المسؤولية عن نتائجها، مؤكدة أنها ستعمل على خوض المعركة مع "العدو" وبكل قوة وبكافة الوسائل والأدوات لكسر الحصار وإنهائه.