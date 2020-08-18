موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونما بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن النيران التهمت 750 دونماً، اليوم الثلاثاء، نتيجة ثمانة حرائق فقط اندلعت في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، على حد زعمه.



وأشار الموقع إلى ان العشرات من الحرائق اندلعت منذ صباح اليوم، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي انطلقت من القطاع.