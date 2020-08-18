نتنياهو: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "إن حكم الحريق حكم الصاروخ، ومستعدون لجولة تصعيد، ولن نقبل باستخدام البالونات الحارقة"، بحسب ما جاء على موقع القناة الـ13 الإسرائيلية.



جاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس غلاف غزة، مساء اليوم الثلاثاء.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.



يذكر ان الوفد الأمني المصري، زار مؤخراً قطاع غزة، واجتمع مع قادة حركة حماس، لبحث العديد من الملفات، أهمها تثبيت اتفاقات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.