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الأردن: تسجيل 40 إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا) بينها 30 حالة محلية

الأردن: تسجيل 40 إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا) بينها 30 حالة محلية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن، اليوم الثلاثاء، 40 إصابة بفيروس (كورونا)، منها 30 حالة محليّة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1438 حالة، بحسب موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات إلى 24 حالة في محافظة العاصمة جميعها مخالطة لمصابين سابقين، غالبيتهم يعملون في أحد المصانع الذي تم إغلاقه منذ بدء ظهور الحالات فيه، و12 من الجنسية المصرية، وستة أردنيين وخمسة من الجنسية السورية، وحالة تحت الاستقصاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتوزعت الحالات الخارجية إلى 7 حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعودية، 1 من قطر، 1 من أوكرانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأفادت الصحة بأنه تم تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، كما تم إجراء 6989 فحصا مخبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 705920 فحصا، علما أن الأردن سجلت 1438 حالة غصابة منذ ظهور الوباء.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحلية، دعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأمر الدفاع "رقم 11" لسنة 2020، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا بالإضافة إلى استخدام تطبيقي "أمان"، و"صحتك".

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