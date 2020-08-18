الحكومة الأردنية تدعم (أونروا) بمليون و341 ألف دينار

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تقديم دعم بقيمة مليون و341 ألف دينار لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن العام الدراسي 2019 – 2020م.



ويأتي القرار لغايات دعم وكالة (أونروا)، وتمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما جاء الدعم نظراً للأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها (أونروا)، وكجزء من المساهمة الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.