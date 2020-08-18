دولي

نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام

نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام كي يبنوا معا مستقبلا جيدا لكل شعوب المنطقة".

وقال نتنياهو في تغريدة على (تويتر): "لاحقا للقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرحب رئيس الوزراء بموقف وزارة الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأردف قائلا: "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع أن تبني معا مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة.. سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، في تصريحات تلفزيونية، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

وأكد صادق أنه ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين".


أخبار ذات صلة

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

تعرف على وحدة (الشبح 99) الإسرائيلية التي ستقاتل (حماس) و(حزب الله)

تعرف على وحدة (الشبح 99) الإسرائيلية التي ستقاتل (حماس) و(حزب الله)

تسجيل 1673 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا في إندونيسيا

تسجيل 1673 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا في إندونيسيا

أنباء عن انقلاب عسكري واعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان في مالي

أنباء عن انقلاب عسكري واعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان في مالي

نتنياهو: الاتفاقية مع الإمارات لم تشمل موافقة لبيع أسلحة أمريكية لأبو ظبي

نتنياهو: الاتفاقية مع الإمارات لم تشمل موافقة لبيع أسلحة أمريكية لأبو ظبي

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون إرجاء موعد تمرير الميزانية بالقراءة الأولى

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون إرجاء موعد تمرير الميزانية بالقراءة الأولى

إسرائيل: تسجيل 1657 إصابة جديدة.. توصية بالإغلاق الفوري

إسرائيل: تسجيل 1657 إصابة جديدة.. توصية بالإغلاق الفوري

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: اندلاع 36 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 36 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والادوات

حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والادوات

عضو بـ(كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

عضو بـ(كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

مجدلاني يبحث مع ممثلة كنداالتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع ممثلة كنداالتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا

وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا

توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف وحسين الشيخ

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف وحسين الشيخ

نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية

نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية

منوعات

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

عربي

الأردن: تسجيل 40 إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا) بينها 30 حالة محلية

الأردن: تسجيل 40 إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا) بينها 30 حالة محلية

البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا

البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا

السعودية تسجل نحو أربعة آلاف حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة

السعودية تسجل نحو أربعة آلاف حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة

كشفت تفاصيل جديدة.. المحكمة الدولية: أدلة تشير بتورط سليم عياش باغتيال الحريري

كشفت تفاصيل جديدة.. المحكمة الدولية: أدلة تشير بتورط سليم عياش باغتيال الحريري