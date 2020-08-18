مجلس نقابة العاملين بجامعة الازهر يعلن نتائج انتخاباته للدورة 25

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق فوز الأخوة الأكاديميين بالتزكية وعددهم ستة وهم: خلدون سلمان أبو الحن، ومحمد قاسم شبير، وعلي محمد نصار، عبد الله حسين كراز، وأشرف جابر شقليه، ومحمود جواد العجوز.



وفور انتهاء العملية الانتخابية استقبل الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة أعضاء مجلس نقابة العاملين الفائزين واللجنة المشرفة على الانتخابات بمكتبه، وهنأ مجلس نقابة العاملين المنتخب وأوصاهم بالحفاظ على الجامعة واستقرارها خلال فترة عملهم النقابي، كما قدم الشكر والامتنان لرئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات لما بذلوه من جهود متميزة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي في جامعة الأزهر-غزة.











رام الله - دنيا الوطنبحضور ومراقبة أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة العاملين وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، شارك ( 356 ) من إجمالي (592) موظف بجامعة الأزهر-غزة، في انتخابات مجلس نقابة العاملين الدورة (25) للعام الجامعي 2020/2021، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، حيث بلغت نسبة المقترعين ( 60 %).وفور انتهاء عملية الاقتراع، بدأت لجنة الانتخابات بفرز أصوات المشاركين بالعملية الانتخابية، وذلك لفرز ثلاث أخوة من أعضاء الهيئة الإدارية من أصل سبعة مرشحين خاضوا المنافسة، وتكللت العملية الديمقراطية اليوم بفوز كل من كمال عوني مرتجى و أ. عبد الناصر أبو عاصي وعبد الله محمد ديب.