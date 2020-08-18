العالول: كل مساعي الاحتلال بإقامة علاقات تطبيعية مع الدول العربية "عبث"

أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، أن كل مساعي دولة الاحتلال لإقامة علاقات تطبيعية أو غيرها مع الدول العربية عبث في الوقت والطريق، لأن الفلسطينيين ثابتون في سعيهم لتحقيق حقوقهم بالاستقلال والحرية، ولا قيمة لكل هذا العبث طالما أن الأرض الفلسطينية ترفض الاحتلال وتقاومه، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد لشعبنا الفلسطيني.







جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بالقنصل البريطاني العام فيليب هول، لإطلاعه على أخر مسجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنواستعرض العالول خلال لقائه بالقنصل البريطاني، موقف القيادة الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى لإطالة عمر الاحتلال، عبر بحثها عن أبعد الطرق لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لتحقيقه لا يمر إلا عبر تجسيد الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.وشدد على أن الشعب الفلسطيني، لن يدخل الاصطفافات التي تحدث على الساحة الإقليمية، طالما أنها لا تشير إلى القضية الفلسطينية كواقع سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال.وبيّن العالول أن المدخل لاستقرار المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.