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الرئيس اللبناني يعلق على قرار المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري

الرئيس اللبناني يعلق على قرار المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون في أعقاب صدور قرار المحكمة باغتيال الحريري، عن أمله بأن "تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها بقلوب اللبنانيين مكانة كبيرة".

ونشرت الرئاسة اللبنانية سلسلة من التغريدات عقب صدور قرار المحكمة الدولية، وجاء فيها "ليكن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتظافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة، لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد ان لا احد أكبر من بلده"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح عون أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطالت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل "إرهابي".

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