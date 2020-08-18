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السعودية تسجل نحو أربعة آلاف حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة

السعودية تسجل نحو أربعة آلاف حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4526 حالة شفاء من (كورونا)، و1409 إصابات جديدة بالفيروس، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 301323، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ إجمالي حالات التعافي 272911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3470 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24942 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1716 حالة حرجة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض، حيث سجلت أمس الاثنين، و1432 حالة شفاء، وزيادة في الإصابات والوفيات اليومية، فكانت الإصابات 1372، والوفيات 28.

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