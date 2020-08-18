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الخارجية السودانية: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل ولا ننفي وجود اتصالات معها

الخارجية السودانية: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل ولا ننفي وجود اتصالات معها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حيدر بدوي صادق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

وقال صادق لـ(سكاي نيوز عربية)، اليوم الثلاثاء: "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين|".

وأوضح صادق، أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

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