شؤون فلسطينية

اشتية يؤكد على ضرورة وجود رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم

اشتية يؤكد على ضرورة وجود رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وجدد اشتية خلال اللقاء، تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة مخططات الضم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لإلغائه، كونه يدمر حل الدولتين، ويقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد اشتية ضرورة أن يكون هناك رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم للأراضي الفلسطينية، للبدء بعملية حوار سياسي تحت مظلة المجتمع الدولي، ووفق الشرعية الدولية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.

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