الرئيس الإسرائيلي من غلاف غزة: إذا أرادت حماس الحرب ستحصل عليها

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال زيارته لمستوطنات غلاف غزة، اليوم الثلاثاء: "إذا أرادت حركة حماس الحرب، فستحصل عليها"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت فجر اليوم الثلاثاء، أهدافاً في مدينة رفح جنوب مدينة غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة، من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.



يذكر أن الوفد الامني المصري، قد زار مؤخراً قطاع غزة، والتقى بقيادة حركة حماس، لبحث العديد من الملفات، على رأسها اتفاقات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.