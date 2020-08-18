إعلام الاحتلال: اندلاع 36 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، باندلاع 36 حريقا، منذ صباح اليوم الثلاثاء، وحتى اللحظة، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



وكانت طائرات الاحتلال، قد قصف، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.