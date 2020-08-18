كشفت تفاصيل جديدة.. المحكمة الدولية: أدلة تشير بتورط سليم عياش باغتيال الحريري

تستمر في لاهاي جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الثلاثاء، في محكمة تدعمها الأمم المتحدة.





وقالت المحكمة الخاصة بلبنان: "إن الأدلة تشير إلى تورط عياش والمتهمين الآخرين في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته"، مضيفة: "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين لقتل رئيس الوزراء الأسبق"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).





وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم: "إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية".





وأضاف: "المتهمون ينتمون لحزب الله. عملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".





وتابع: "تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله. المتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدر الدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري".





وكشفت المحكمة أن المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، مشيرة إلى أنه جرى الاعتماد على بيانات الاتصالات للوصول إليهم.





ومن المنتظر أن تصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة أحكاما بحق 4 أعضاء في حزب الله، متهمين بالتورط في اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة عام 2005.





وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، في إشارة لاحترام ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالي 180 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق.





وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا.

استند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.

وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله.

وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.

أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.

في حالة إدانتهم، ستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد عقوباتهم.

ليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.

رام الله - دنيا الوطن