حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والادوات

أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن استمرار حصار قطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وشل وتعطيل الحياة اليومية للناس، جريمة بحق الإنسانية، ولا يمكن السماح باستمرارها أو السكوت عنها، لافتا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجها وتداعياتها.





وأشار برهوم في تصريح له، إلى أن الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، وفي مقدمتهم حركة حماس، لن يقبلوا باستمرار هذا الحصار وبقائه أمراً واقعاً، وسيتم العمل بشكل جماعي على خوض المعركة مع العدو وبكل قوة، وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار وإنهائه.

رام الله - دنيا الوطن