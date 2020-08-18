عضو بـ(كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عوزي ديان، رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي السابق، عضو (كنيست) أن على إسرائيل أن تهدد وجود قيادة حركة حماس ذاتها، بحسب اعلام الاحتلال.



وقال ديان: "لن يتحقق الهدوء في غلاف غزة وفي الجنوب حتى يتم القضاء على قيادة حركة حماس"، على حد تعبيره.



وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قد نقلت عن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، قوله: "إن حركة حماس تلعب بالنار، وسأكون حريصاً بأن تحرقهم"، وفق تعبيره.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.