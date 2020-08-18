وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا





وتكمن أهمية وجوده بأريحا ان بروتوكلات الصحة العالمية تتطلب اجراء الفحوصات اللازمة فيما يتعلق بالسفر وعند انتظام السف وفتح المعابر يصبح لزاما وجود مختبرات توفر الفحوصات اللازمة وسرعة الحصول على نتائج وهو ما يوفره المختبر الحديث، منوهاً إلى أن نتائج الفحوصات تكون جاهزة خلال 40 دقيقة وفيما يتعلق بكمية الفحوصات اليومية قال إنها تصل إلى 2000 وقد تصل إلى 3000 عملية فحص يومياً، وان التكلفة الاجمالية قاربت 1.5 مليون شيكل وجري تدريب 5 كوادر، ويجري إعداد 10 كوادر مخبرية؛ ليعمل المخبر بكامل طاقته، مشيراً إلى أن هناك مخبرين شبيهين قريباً في جنين ورام الله.



وعقب الافتتاح، استمعت الوزيرة والحضور الرسمي لشرح من د. اراب العناني، مدير صحة المحافظة، والأعباء التي تقوم بها طواقم المديرية الطبية في ظل جائحة (كورونا) ووجود مراكز حجر صحي بالمحافظة للقادمين من خارج الوطن.



كما قامت بجولة في أقسام مستشفى أريحا الحكومي التخصصي، حيث أعرب د. ناصر العناني مدير عام مستشفى أريحا الحكومي عن شكره لتسلم إدارة المستشفى سيارة إسعاف جديدة، وعن متابعة الوزيرة لاحتياجات المحافظة المتعلقة بالخدمات الطبية والصحية.



رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، المختبر التخصصي للأحياء الجزيئية في مقر مديرية صحة أريحا وسط المدينة، بحضور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، ود. كمال الشخرة، مدير عام الرعاية والصحة الأولية بالوزارة، وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية.وقالت الكيلة: إن افتتاح هذا المختبر، يعتبر نقلة نوعية وتطواراً في الخدمة المخبرية، وسرعة الحصول على النتائج، وكونه في محافظة أريحا والأغوار البوابة الشرقية لحدود الوطن، وضرورة فحص المغادرين والقادمين إلى فلسطين عبر الحدود الشرقية لفلسطين.وأكدت الكيلة، أن هذا المختبر، يعكس اهتمام ومتابعة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، بالأغوار الفلسطينية، ودعم صمود المواطن في الأغوار، أمام محاولات التهجير القسرية والممارسات الإسرائيلية، ويعكس كذلك حرص الحكومة والوزارة على توطين الخدمات بالمحافظات، وأن يكون هناك عدالة في توزيع الخدمات، وحق المواطن بالحصول عليها أينما سكن.ومن جانبه، أوضح عريقات، أن افتتاح مختبر هنا، وإضافة خدمة هنا وتطوير أي مؤسسة، هو تجسيد لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وإصرار القيادة الفلسطينية ومن خلفها الشعب على الصمود والبقاء هنا في فلسطين، وأننا كفلسطينيين عنوان الحل والسلام، وإن كل المشاريع والمؤامرات وكل الحلول المشبوهة، مصيرها الفشل، وإن الفلسطيني وحده هو من يملك حق التكلم وتقرير المصير، ويفشل كل خطوة تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني الثايتة، بإقامة الدولة بعاصمتها القدس الشريف.وثمن أبو العسل هذه الخطوة، وأنها تعكس حرص الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. اشتية، بأريحا والأغوار كمنطقة حيوية وخط دفاع أمام محاولات الاحتلال المحمومة لتغيير الواقع الديمغرافي بالأغوار، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والطواقم الطبية في ظل جائحة (كورونا).وأوضح أسامة النجار، مدير عام ادارة الخدمات الطبية المساندة ونقيب المخبريين، أن ما يميز المختبر أنه يضم أحدث الأجهزة وأكثرها تطورها في مجال الفحوصات المخبرية المتعلقة بالفيروسات والأمراض الوراثية.