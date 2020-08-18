توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

وقع مازن غنيم، رئيس سلطة المياه في مكتبه اليوم، مع الشركة الاستشارية ومركز الهندسة والتخطيط عقد التصميم والاشراف الخاص بمشروع التزود بالمياه في محافظتي رام الله وجنين لتوفير كميات مياه إضافية، حيث تبلغ قيمة العقد 2.2 مليون يورو من خلال وكالة التنمية الفرنسية.





ستقوم الشركة الاستشارية من خلال هذا العقد بالعمل على مراجعة التصاميم المعدة سابقاً لإعادة تأهيل شبكات المياه ومحطات الضخ وخطوط ناقلة، وخزان مياه لمنطقة شمال غرب رام الله، وإعداد التصاميم والمخططات الهندسية ووثائق العطاءات اللازمة لنقاط الربط في منطقة شمال جنين، لتوفير كميات مياه اضافية.





ومن الجدير ذكره، أن مشروع نقاط التزود بالمياه في مناطق شمال وسط وجنوب الضفة، بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بقيمة مالية 23 مليون يورو، سيتم خلالها إنشاء نظام مائي متكامل بهدف استيعاب كميات إضافية، وتحسين خدمة المياه في قرى شمال غرب رام الله.

رام الله - دنيا الوطن