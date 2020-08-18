مصر تُعلن احتلال الجزائر المرتبة الأولى عربياً في استيراد النحاس





ووفقاً للمجلس التصديري لمواد البناء في مصر، جاءت سوريا في المرتبة الثانية بين الدول، التي صدرت لها مصر النحاس خلال الفترة المذكورة بقيمة 8.3 مليون دولار وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطناحتلت الجزائر، المرتبة الأولى بين الدول العربية، الأكثر استيراداً للنحاس من مصر بقيمة 21.5 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي.وأضاف المجلس، أن الأردن احتل المرتبة الثالثة، بـ 4 ملايين دولار، بينما استورد لبنان من مصر نحاساً بقيمة 3.3 مليون دولار.