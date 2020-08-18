"الخطوط القطرية" ترد أكثر من 1.2 مليار دولار للمسافرين



وفي وقت سابق حذر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.ويعد قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا جراء جائحة كوفيد-19، التي أجبرت الناقلات على وقف تحليق الطائرات وإلغاء الرحلات بححسب (رويترز).



وقال الاتحاد، إن جائحة كورونا ستكلف شركات طيران الشرق الأوسط نحو 24 مليار دولار هذا العام. فيما ستخسر شركات الطيران في إفريقيا إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار في 2020 بسبب الجائحة.







رام الله - دنيا الوطنقالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنها ردت أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حوالي 600 ألف راكب منذ مارس الماضي.