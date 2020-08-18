نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الأسير صلاح الدين (20 عاماً) من بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، ومعتقل منذ السابع من نيسان/ أبريل 2019، ومحكوم بالسّجن لمدة عامين، وتبقى من حكمه قرابة 7 أشهر.



ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.



أما عدد المعتقلين الإداريين، فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير المريض بالسرطان، محمد صلاح الدين من عيادة (سجن الرملة) إلى مستشفى (ايخلوف) الإسرائيلي، إثر تدهور وضعه الصحي.