شؤون فلسطينية

نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية

نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير المريض بالسرطان، محمد صلاح الدين من عيادة (سجن الرملة) إلى مستشفى (ايخلوف) الإسرائيلي، إثر تدهور وضعه الصحي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الأسير صلاح الدين (20 عاماً) من بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، ومعتقل منذ السابع من نيسان/ أبريل 2019، ومحكوم بالسّجن لمدة عامين، وتبقى من حكمه قرابة 7 أشهر.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين الإداريين، فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

أخبار ذات صلة

حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والادوات

حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والادوات

عضو بـ(كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

عضو بـ(كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

مجدلاني يبحث مع ممثلة كنداالتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع ممثلة كنداالتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا

وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا

توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف وحسين الشيخ

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف وحسين الشيخ

نقيب العمال: 90% من مصانع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بأي لحظة

نقيب العمال: 90% من مصانع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بأي لحظة

إيطاليا تتعهد بتقديم 9 ملايين يورو لصالح &#34;التنمية&#34; و&#34;العمل&#34; بفلسطين

إيطاليا تتعهد بتقديم 9 ملايين يورو لصالح "التنمية" و"العمل" بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع ممثلة كنداالتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع ممثلة كنداالتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا

وزيرة الصحة تفتتح مختبراً لفحص فيروس (كورونا) بأريحا

توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع توفير كميات مياه إضافية لمحافظتي جنين ورام الله

نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية

نقل أسير مصاب بالسرطان للمشفى إثر تدهور حالته الصحية

نقيب العمال: 90% من مصانع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بأي لحظة

نقيب العمال: 90% من مصانع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بأي لحظة

إيطاليا تتعهد بتقديم 9 ملايين يورو لصالح &#34;التنمية&#34; و&#34;العمل&#34; بفلسطين

إيطاليا تتعهد بتقديم 9 ملايين يورو لصالح "التنمية" و"العمل" بفلسطين

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الموطنين في يطا جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الموطنين في يطا جنوب الخليل

نقل الأسيرتين حشيمة وحمادة إلى معتقل (الدامون) بعد عزلهما بـ (الجلمة)

نقل الأسيرتين حشيمة وحمادة إلى معتقل (الدامون) بعد عزلهما بـ (الجلمة)

منوعات

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

عربي

عمان: مرسوم ملكي بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية

عمان: مرسوم ملكي بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية

مصر تُعلن احتلال الجزائر المرتبة الأولى عربياً في استيراد النحاس

مصر تُعلن احتلال الجزائر المرتبة الأولى عربياً في استيراد النحاس

نواب كويتيون يوقعون بيانا لرفض التطبيع مع الاحتلال

نواب كويتيون يوقعون بيانا لرفض التطبيع مع الاحتلال

المحكمة الدولية: لا دليل على ضلوع قيادة (حزب الله) وسوريا باغتيال الحريري

المحكمة الدولية: لا دليل على ضلوع قيادة (حزب الله) وسوريا باغتيال الحريري