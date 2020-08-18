تسجيل 1673 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا في إندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية بأن البلاد سجلت 1673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى 143043 حالة.



وسجلت البيانات 70 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6277 حالة بحسب (رويترز).