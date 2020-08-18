إيطاليا تتعهد بتقديم 9 ملايين يورو لصالح "التنمية" و"العمل" بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "عندما تقف أوروبا الصديقة معنا سياسياً واقتصادياً، هذه رسالة مهمة لنا وللعالم، أوروبا كان موقفها واضح ضد الضم، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتواصلة الأطراف القابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس، هذه البرامج بالنسبة لنا تصب في ذات هدفنا السياسي".



وأضاف اشتية: "بدون أدنى شك نواجه تحديات كبيرة سواء أكان ذلك على المستوى السياسي أو الاقتصادي او التنموي او الصحي، كل الأمور تتداخل مع بعضها البعض، وشعبنا يعاني من الاحتلال، ومن جائحة (كورونا)، وهناك خسائر مترتبة على اقتصادنا الوطني، شملت كافة القطاعات، ولكن نؤكد أن شعبنا مصر على أن يصل إلى حقه في مواجهة الاحتلال، وكورونا والتحديات التي يعيشها".



جاء ذلك، عقب إعلان القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل عن تعهد بلاده بتقديم 9 ملايين يورو لفلسطين، اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، لصالح وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة، من خلال دعم مراكز الأحداث، ووزارة العمل لتعزيز دور الوزارة، فيما يتعلق بالتعاونيات، بحضور وزير المالية، شكري بشارة، ووزير العمل، نصري أبو جيش، والنائب العام، أكرم الخطيب، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، ورئيس هيئة العمل التعاوني، يوسف الترك.



وتابع رئيس الوزراء: "نشكر إيطاليا على هذه المنحة وبالنسبة لنا هي منحة مهمة لأنها تغطي جانبين يشكلان أولوية من اولياتنا، الأولى: وهي لصالح وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك النيابة العامة، لتقديم الدعم لمراكز الأحداث، وهذا الامر بالنسبة لنا مهم جدا، لأن الأحداث مستقبل الشباب، ومهم جداً أن نرعاهم، ونعطي كل جهد لتعزيز قدراتهم".



واستدرك اشتية: "الشق الثاني من المنحة، لتعزيز ومأسسة التعاونيات في وزارة العمل وهيئة العمل التعاوني، والتعاونيات بالنسبة لنا مهمة جداً، وتصب في استراتيجية الحكومة المتعلقة بالتنمية بالعناقيد، وتجربة إيطاليا بالتعاونيات تجربة كبيرة ومهمة وأعتقد أن لدينا إمكانية للاستفادة من كيف أن التعاونيات لعبت دوراً في العملية الإنتاجية، سواء أكان ذلك صناعياً أو زراعياً".



من جهته، قال القنصل الإيطالي: "تمر فلسطين الآن بظروف صعبة جداً، وهذا الوقت لنظهر تضامن إيطاليا كجزء من الاتحاد الأوروبي معكم، ولدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية، رغم كافة الظروف، وهذه المنحة التي نتعهد بتقديمها، تتلاقى فيها أولويات البلدين، ولنتشارك معكم الخبرات في هذه المجالات".