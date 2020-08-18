شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الموطنين في يطا جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الموطنين في يطا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنو (ماعون) المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل، على ممتلكات المواطنين.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل، راتب الجبور، أن مستوطني (ماعون) اعتدوا على ممتلكات المواطن سلمان ابو حميد في عزبة وادي الصاوي شرق يطا، وهدموا خيمة اغنام وسرقوا خيمة سكنية، وأعطبوا خزاناً للمياه، أثناء غيابه عن المنطقة لرعي الأغنام.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين، ازدادت في الآونة الأخيرة وبشكل يومي، لإجبارهم على ترك المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

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