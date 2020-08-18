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نواب كويتيون يوقعون بيانا لرفض التطبيع مع الاحتلال

نواب كويتيون يوقعون بيانا لرفض التطبيع مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ندد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء، بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وبجرائمه، مؤكدين دعمهم وتأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني.

ووقع على البيان 39 نائبا، وعبّروا من خلاله عن مناهضتهم للتطبيع مع الاحتلال، داعين في الوقت ذاته الحكومة الكويتية إلى تأكيد موقف البلاد الثابت، شعبا وحكومة ومجلسا، في مناهضة التطبيع مع "الكيان الصهيوني" وفق (عرب 21).

وقال البيان إن "جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن أن نلغيها أو ننزعها من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها التطبيع، حيث إن الكيان الغاصب ما زال يرتكب أبشع الجرائم بحق البشر والشجر وحتى الحجر"، لافتا إلى أن "المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات وتدنيس".

وتابع: "مدينة القدس تتعرض لتهويد وتزييف للحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وختم البيان بقوله: "الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت، تجاه القضية على مر السنين".

وكان المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، انتقد الاثنين، موقف الكويت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن البلد الخليجي "منحاز للفلسطينيين".

وفي تصريحات لصحفيين عبر الهاتف، نفى كوشنر، وهو أيضا صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممارسة واشنطن ضغوطا على الكويت للاعتراف بـ"إسرائيل" على غرار الإمارات.

وألمح كوشنر إلى السعي لاستغلال استياء لدى كويتيين من دعم فلسطينيين للغزو العراقي قبل 30 عاما، لدفع بلادهم إلى مربع التطبيع مع الاحتلال.

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