رباح: ترامب يُريد تنصب نتنياهو زعيمًا على العرب ويجب سحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل

(كامب ديفيد) وقّع قبل 40 عامًا، ولكن الشعب المصري إلى اليوم ضد الاتفاق، ويرفض السلام مع إسرائيل، وهذه المواقف يجب أن تكون رافعة لعملنا، فالشعوب بكل تأكيد ترى في إسرائيل عدواً لها ولجميع دول المنطقة.



وأضاف: إسرائيل لا يوجد لها أي تأثير في الداخل المصري، لأن هذا الاتفاق كان مثل عدمه، وهذا الأمر حاصل في الأردن بعد اتفاق (وادي عربة) الأردنيون يرفضون أي سلام مع العدو، لذا علينا أن نواصل مخاطبة الشعوب العربية بما فيهم الشعب الإماراتي كي لا يقبل بأي تطبيع أو سلام مزعوم، وهذا ممكن أن يحصل من خلال الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الشعبية.



وأكد رباح أنه مطلوب دعم حركة المقاطعة العالمية (بي دي اس) لأن إسرائيل تضج من نشاطاتها، وفعليًا تل أبيب تأثرت منها، وتريد أن تقضي عليها بأي طريقة، متابعًا: "هذه الأدوات بيدنا، ويجب أن نستخدمها بكل قوة وألا نرضخ لأي إملاءات أمريكية مهما كانت.



مقاطعة الإمارات ثقافيًا وفنيًا ودور محمد عساف



وحول مطالبات الجبهة الديمقراطية، من الفنان الفلسطيني محمد عساف محبوب العرب، بإلغاء حفله في الإمارات، قال رباح: إن تجمع الفنانين الديمقراطيين، أصدر أكثر من موقف بعد التطبيع الإماراتي، ومن ضمنه دعوات للفنانين العرب ومثقفي الأمة، لمقاطعة النشاطات والمهرجات التي تُقيمها دولة الإمارات، بما في ذلك الجوائز والمسابقات، ليشمل كل ما يتعلق بالثقافة والفن.



وأضاف: "نُحيي الفنانين العرب، الذين أعلنوا امتناعهم عن المشاركة في هذه الفعاليات، وهذا يتسع فعليًا، وبالتالي نناشد فناننا الكبير محمد عساف، بأن يستجيب لنداءات الاتحادات الثقافية والفنية، وألا يُشارك بمهرجان دُبي، لأنه من باب أولى بعد هذه الطعنة الغادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني أن نُقاطع هذه المهرجانات، ونحن نثق بأن عساف يحمل دائمًا هموم شعبه أينما حل وارتحل، ونتوقع أن يلغي عساف حفله".



خاص دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح: إنه بعد خطوة الإمارات التطبيعية، التي شكلت طعنة في الخاصرة الفلسطينية، وطعنة في مصالح الشعوب العربية، ستضغط الإدارة الأمريكية على دول عربية أخرى، لتحذ حذو الإمارات، وهذا واضح من خلال ما صرح به جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأكد رباح في حوار مع "دنيا الوطن"، أن خطة ترامب والمعروفة باسم (صفقة القرن)، لها مساران: مسار يتعلق بالقضية الفلسطينية، والضم، ومسار ثانٍ يتعلق بالمنطقة وتركيباتها، وما يعرف بالسلام الإقليمي من خلال تطبيع دول عربية مع إسرائيل ودمجها في المنطقة، بزعم مواجهة خطر إيران، وإعادة تعريف العدو.وأوضح، أن الإدارة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية، يعتبران أن التطبيع مع الإمارات ممكن أن يُشكل ضغطًا على الفلسطينيين، بعد أن يتم رفع الغطاء العربي عن القضية الفلسطينية، وكي يقبل الفلسطينيون بأقل القليل، إضافة لإحلال صفقة ترامب مكان قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية- والتي تقول لا تطبيع قبل حل القضية الفلسطينية- والتطبيع يريد أن يقفز عن كل هذه القرارات والمبادرات.وأشار رباح إلى أن الإدارة الأمريكية، تُريد تنصيب نتنياهو زعيمًا على الدول العربية، ويتلاعب بمقدرات شعوبها، ومستقبل المنطقة، لكن بكل تأكيد الشعوب العربية، تستشعر هذه المخاطر، وتُدرك أن الحركة الصهيونية ومطامعها لا حدود لها.وأكد أن الخطوات التي تلت الإعلان عن التطبيع، نُفذت بسرعة البرق، فبالأمس نتنياهو يظهر على شاشة (سكاي نيوز عربية) ووفد إسرائيلي يزور الإمارات، ومسؤولون إماراتيون يظهرون على الشاشة الإسرائيلية، وكأن كل شيء مُعد سلفًا.وذكر أن ما حدث، يهدف لإنقاذ ترامب الذي يترنح قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونتنياهو الذي يواجه محاكمات عديدة في إسرائيل، وأزمات متلاحقة داخل حكومته، وبدا لنا وكأن الإمارات حريصة على نتنياهو وترامب وانتخابهما من جديد.اجتماع القيادة الفلسطينية ومشاركة حماس والجهادوفيما يخص اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، قال رباح: إن اجتماع القيادة الفلسطينية، يُعقد بمشاركة الكل الفلسطيني، ومن بينهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والمطلوب الآن تنفيذ خطوتين مهمتين، أولهما: سحب الاعتراف بإسرائيل، وإغلاق هذه البوابة التي يستخدمها البعض كذريعة للتطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل، وثانيًا: ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، رغم إدراكنا أن هذه الخطوة تحتاج وقتًا لحلها، لكن يوجد نقاط مشتركة مُجمع عليها، لا بد لنا أن نلتف حولها ومنها مقاومة التطبيع ومواجهة (صفقة القرن).وتابع: "مطلوب تشكيل قيادة وطنية موحدة، تضم جميع القوى، لإدارة تلك الملفات، وخوض هذه المعركة، وتعزيز الثقة الشعبية، لأننا نريد رافعة شعبية لخوض الانتفاضة الشاملة، والاصطدام مع هذا الاحتلال".المطلوب من السلطة الفلسطينيةوأشار إلى أنه مطلوب كذلك من السلطة الفلسطينية، تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في أسرع وقت ممكن، ووقف التعامل مع الاحتلال، بما في ذلك الشأن الاقتصادي، واعتبار إسرائيل دولة عدو، وليست شريك سلام، ووقف وهم الحل السياسي أو إعادة المفاوضات، واستمرار المقاومة والاشتباك مع الاحتلال على المستوى الدولي، وعزل إسرائيل ومحاكمتها أمام المحاكم الدولية، وتعزيز المقاطعة الدولية ضدها، وتعظيم المكاسب الدولية.ولفت رباح إلى أنه رغم أن الإمارات، أقامت علاقات مع إسرائيل، إلا أن المجتمع الدولي، يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويرفض قرارات إدارة ترامب وخطته.المفاوضاتوفيما يخص مطالبات العودة إلى المفاوضات، قال رباح: إن شروط الجلوس على طاولة المفاوضات غير متوفرة، وغير ممكنة، ووهم المفاوضات التي استمرت لأعوام طويلة دون أي مكسب سياسي لا بد ألا تعود، بل المفاوضات أوصلت الحالة الفلسطينية إلى المجهول، كما أن الحالة العربية، تضررت من هذه المفاوضات.وأضاف: بعد سنوات المفاوضات نشاهد مصادرة عشرات آلاف الدونمات الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، وعمليات هدم في القدس، لترحيل الفلسطينيين منها، وهذا لا يمكن أن ينتهي إلا بعد توحيد الجهود، وإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال في كل المناطق.كوشنر يُهدد القيادة الفلسطينيةوحول تهديدات كوشنر للقيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، قال رمزي رباح: إن تهديدات كوشنر هدفها الضغط والابتزاز، لتقديم تنازلات والانحناء لإسرائيل بعد التجاوب مع الإدارة الأمريكية، ولمواجهة ذلك، علينا أن نرفض التعاطي مع أي مقترحات أو مشاريع سياسية، أساسها (صفقة ترامب)، وبالتالي هذه الضغوط والتهديدات، ستتواصل ولن تتوقف، متابعًا: "لو كانت القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الإدارة الأمريكية لفُرش لها السجاد الأحمر، في كل خطوة تخطوها، وبالتأكيد سنشهد المزيد من الابتزاز السياسي والمالي".ولفت إلى أن ترامب ليس فقط يبتز القيادة الفلسطينية، بل يبتز الدول العربية، كي لا تُقدم دعمًا للشعب الفلسطيني، ومنها صناديق القدس، أو حتى إيجاد بديل للقرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة، وبالتالي هذه الضغوط هدفها إخضاع الفلسطينيين للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، لكن يوجد إجماع وطني وشعبي على التمسك بالثوابت الوطنية.وأشار إلى أنه لو تحصنت القيادة الفلسطينية بالحصانة الشعبية، ستستطيع الصمود في مواجهة الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، عمليًا يمكن أن نُغلق كل المنافذ التي يريد الاحتلال والأمريكان أن يبثا سمومهما من خلالها، إضافة لإنهاء الانقسام الذي هو قادر أيضًا ويُمكن الشعب من مواصلة نضاله، وعدم الملل من قلة الآفاق التي أمامه.الفصائل الفلسطينيةوتحدث رباح عن دور الفصائل والقوى الفلسطينية في مواجهة التطبيع على المستوى العربي والدولي، وقال: إنه لا بد من محاصرة الأنظمة والقيادات العربية الراغبة بالتطبيع، ومناهضة أي عملية تطبيع على الأرض، كما يجب التأكيد على أن اتفاق