شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تصدر تعميماً بشأن إجازة نهاية الفترة الاستدراكية للمدارس

التعليم بغزة تصدر تعميماً بشأن إجازة نهاية الفترة الاستدراكية للمدارس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، تعميماً مهماً بشأن إجازة الفترة الاستدراكية في مدارس القطاع.

وقرر ثابت، اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 أيلول/ سبتمبر 2020 إجازة للمدارس، حيث سيتم العمل على الانتهاء من اختبار الطلاب في المواد الاستدراكية قبل هذا الموعد.

وأوضح وكيل وزارة التعليم في غزة، أن استئناف الدراسة والبدء في تدريس المنهاج، سيكون اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/9/2020.

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