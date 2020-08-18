نقل الأسيرتين حشيمة وحمادة إلى معتقل (الدامون) بعد عزلهما بـ (الجلمة)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال، نقلت كلاً من الأسيرتين جيهان حشيمة، وفدوى حمادة إلى معتقل (الدامون)، وذلك بعد عزلهما لأكثر من شهرين داخل زنازين (الجلمة) بظروف قاسية.



وأوضحت الهيئة بتقريرها، أن الأسيرتين حمادة وحشيمة، تعرضتا لمعاملة سيئة واستفزازية أثناء عزلهما، حيث جرى زج كلا الأسيرتين داخل غرفة ضيقة، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ومنقطعة عن العالم الخارجي بشكل تام، ومثبت بداخلها 3 كاميرات مراقبة، كما تم حرمانهما من الخروج للفورة ومن زيارة الأهل، وعند لقاء المحامي، كانت إدارة المعتقل تتعمد إخراجهما مقيدتي الأرجل وبدون كمامات.



يشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة، معتقلة منذ عام 2017 ومحكومة بالسجن لـ 10 سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016 ومحكومة بالسجن لـ 4 سنوات، وكلاهما من مدينة القدس المحتلة.