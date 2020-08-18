الرئيس اللبناني: علينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري

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رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء: إن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، أثرت كثيراً على حياة اللبنانيين، ومسار الأحداث في لبنان.وأضاف في تصريحات له، نقلتها وسائل إعلام عربية، أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، مشدداً على أنه "علينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة".