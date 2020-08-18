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الرئيس اللبناني: علينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري

الرئيس اللبناني: علينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري
تفجير أودى بحياة رفيق الحريري
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء: إن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، أثرت كثيراً على حياة اللبنانيين، ومسار الأحداث في لبنان.

وأضاف في تصريحات له، نقلتها وسائل إعلام عربية، أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، مشدداً على أنه "علينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة".

يتبع.. 

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