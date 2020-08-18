شؤون فلسطينية

بيني غانتس: حماس تلعب بالنار

بيني غانتس: حماس تلعب بالنار
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الجيش، بيني غانتس قوله: إن حركة حماس تلعب بالنار، و"سأكون حريصاً بأن تحرقهم"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه للأسبوع الثاني على التوالي، إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة"، مما أدى إلى اندلاع مئات الحرائق خلال الأيام الماضية.

ووفق موقع (مفزاك درومي)، فإن سبعة حرائق، اندلعت منذ صباح اليوم في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة.

وزار وفد من المخابرات المصرية، القطاع، أمس الاثنين، والتقى وفداً من حركة (حماس)، وذلك بعد يوم واحد من زيارة للضفة الغربية، ولقائه مع وفد من اللجنة المركزية لحركة (فتح).

وتأتي زيارة الوفد المصري، بعد أيام من التوتر الشديد الذي يسود الحدود بين مناطق "غلاف غزة" والقطاع، بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مئات الحرائق في مناطق الغلاف.

كما استأنف شبان فلسطينيون فعاليات "الإرباك الليلي" على الحدود مع مناطق الغلاف، بينما يرد الجيش الإسرائيلي على هذه التطورات بقصف مناطق متفرقة من القطاع، وخاصة مواقع للمقاومة، بحجة إطلاق البالونات الحارقة.

كما ردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق (معبر كرم أبو سالم) بما فيه منع إدخال الوقود ومواد البناء إلى القطاع، وإغلاق البحر أمام الصيادين.

وأعلنت سلطة الطاقة، بغزة، أن محطة توليد الكهرباء بالقطاع، ستتوقف عن العمل، جراء استمرار منع دخول الوقود منذ يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي سيزيد من تفاقم وضع الكهرباء المتدهورة أصلاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت وسائل إعلام عربية، صباح اليوم الثلاثاء، ما أبلغته حركة (حماس) للوفد المصري، خلال لقاء جمع الجانبين أمس الاثنين، في مدينة غزة. 

وقالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إنّ حركة (حماس) أبلغت المصريين، خلال اجتماع الأمس، بأنّ "الصبر الفلسطيني قد نفد"، وأنّ الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقّف إلّا بعد التوصّل إلى اتفاق جديد وتنفيذ المطالب، مع تأكيد أنّ الفصائل "جاهزة للتصعيد ولا تخشى الذهاب إلى معركة كبيرة". 

كما نقلت الحركة إلى المصريين، أنها ترى أن تذرّع الاحتلال بأزمة فيروس (كورونا)، "غير مقبول"، لأنّه "اتخذ الأزمة حجة للمماطلة في تنفيذ بنود التفاهمات، رغم قدرته على تنفيذها بكل سهولة"، وفق الصحيفة.

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