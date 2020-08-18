دولي

نتنياهو: الاتفاقية مع الإمارات لم تشمل موافقة لبيع أسلحة أمريكية لأبو ظبي

نتنياهو: الاتفاقية مع الإمارات لم تشمل موافقة لبيع أسلحة أمريكية لأبو ظبي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إن الاتفاقية التاريخية مع الإمارات، لم تشمل أية موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية إلى الإمارات.

وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: أنه منذ البداية، رفض نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز "F-35" وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن حكومة تل أبيب، طلبت من الولايات المتحدة، عدم بيع طائرات "أف 35" للإمارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن "طلب الحكومة الإسرائيلية، يأتي بسبب مخاوف من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية، تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة، دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل" وفق (روسيا اليوم).

وبحسب المسؤولين، "ضغطت دول الخليج في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات".

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