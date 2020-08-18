عضو بلجنة الطوارئ: الوضع الوبائي في القدس مازال خطيراً



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن 5 إلى 6 آلاف مواطن يوميا يتجمهرون أمام بريد القدس وبداخله، مضيفاً أن مئات المواطنين، يعانون من أعراض الفيروس كالسعال والصداع، ويتواجدون في بيوتهم الآن، بوقت يصر فيه المواطنون في القدس على إقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية والمشاركة

فيها.



وبيّن الغول، أن عدد الإصابات النشطة في القدس هو 1800 إصابة، فيما تجاوز العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 4000 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنحذر عضو لجنة الطوارئ في مدينة القدس، منير الغول، منتوجه عدد كبير من المواطنين الحاملين لفيروس (كورونا) في القدس، إلى الدوائر الرسمية، واصفاً ذلك بالأمر الخطير جداً.