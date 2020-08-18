فتح: المهرجان الوطني الرابع في ترمسعيا يؤكد أن شعبنا خلف قيادته ويرفض الضم



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المهرجان، سيتضمن كلمات لكل من حركتي (فتح) و(حماس)، للتأكيد على أن شعبنا موحد خلف قيادته، التي تتعرض لضغوط

كبيرة من قبل الاحتلال والغطرسة الأمريكية.



وشدد حمايل على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية والمشاركة فيها في كل أماكن تواجد شعبنا، وفي مناطق التماس مع الاحتلال، مضيفاً أن المقاومة الشعبية مكفولة لشعبنا في ظل الانتهاكات والجرائم اليومية المرتكبة بحق شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (فتح) د. حسين حمايل: إن المهرجان الوطني الرابع، الذي سيعقد غداً الأربعاء في بلدة ترمسعيا قرب رام الله، بمشاركة الكل الفلسطيني، جاء في سياق قرار القيادة واللجنة المركزية لحركة (فتح) بتنظيم المهرجانات الرافضة لـ (صفقة القرن)، والتطبيع مع الاحتلال، لافتاً إلى أهمية تنظيمه في قرية مهددة أراضيها بالمصادرة.