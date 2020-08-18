السراج: أزمة الكهرباء ستؤثر على خدمات البلديات للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، يحيى السراج، أن تجدد أزمة الكهرباء، سيؤثر على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة وأن مرافق البلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى.



وقال في تصريحات له: إن البلديات تعاني من صعوبات بالغة في توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية لسد العجز في التيار الكهربائي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وذكر، أن خدمة توصيل المياه إلى منازل المواطنين ستتأثر سلبًا، وستشهد جداول توزيع المياه ارتباكًا واضحًا؛ نظرًا لاعتماد الآبار على الكهرباء بشكل أساسي.



وأكد السراج، أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، سيؤدي إلى وقف عمل محطات ضخ مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة؛ ما ينذر بكارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها، وقد تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي باتجاه شاطئ البحر بشكل مباشر دون معالجة.



وشدد على أن انقطاع التيار الكهربائي ولفترات طويلة، يرهق مولدات الكهرباء الاحتياطية، ويزيد أعطالها- لأنها مولدات مخصصة للعمل بشكل طارئ، ولساعات محدودة، وينقص العمر الزمني لها، ويضاعف مشاكل المرافق التي تعتمد على المولدات.



وقال إن قطع التيار الكهربائي يضاعف من تلف الأغذية وخاصة المجمدة منها، مثل اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها، ما يضاعف من الحاجة لمراقبة الأغذية في الأسواق والمحال التجارية، وهي إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق البلديات.



ولفت السراج إلى أن كافة الأعمال الإدارية داخل مقرات ومرافق البلديات تعتمد على الكهرباء، مؤكداً أن استمرار أزمة انقطاع التيار، يؤثر سلباً على إنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة.



وحذر السراج من استمرار وإطالة أمد الأزمة، الأمر الذي ينذر بكوارث صحية وبيئية في حال تفاقمها، وناشد الجهات المسؤولة بضرورة توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مرافق ومحطات البلديات.