أبو بكر: مباحثات تجري لإنهاء عزل الأسيرين خرواط وقواسمة



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن الأسير خرواط يقبع في عزل سجن (مجدو) فيما يقبع الأسير القواسمة في عزل (أيالون) في أوضاع صحية صعبة، مبيناً أن محامي الأسيرين، سيقوم بزيارتهما، اليوم أو غداً؛ لبحث قضيتهما.



وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن الأسير ماهر الأخرس، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 25 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، وما تزال إدارة السجون، ترفض التفاوض بشأن إنهاء اعتقاله، رغم وضعه الصحي الخطير.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبوبكر: إن المباحثات جارية ما بين الأسرى في سجن (ريمون) وإدارة سجون الاحتلال، لإنهاء عزل الأسيرين محمد خرواط وحاتم القواسمة، المتواصل منذ أربعة أشهر.