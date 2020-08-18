التنمية الاجتماعية تبحث استعدادات بدء العام الدراسي لمراكز تأهيل الشبيبة

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رام الله - دنيا الوطن

ناقشت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، ممثلة بمديرها العام، رنا المصري، ومدراء مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات الموزعة في معظم محافظات الضفة الغربية، آليات العمل والتدريب بالمراكز للعام الجديد 2020/2021 وذلك في ظل جائحة (كورونا) وآليات التعايش، واتخاذ إجراءات السلامة.



جاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عقدته المصري، صباح اليوم بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بمدراء المراكز الموزعة في معظم المحافظات.



خلال اللقاء، أكدت المصري على ضرورة اتخاذ المراكز كافة إجراءات والسلامة من قبل الموظفين والطلاب؛ للوقاية من تفشي الفيروس، وضمان استمرار عمل المراكز.



وقالت المصري: "إن وزارة التنمية، ومراكز تأهيل الشبيبة على أهبة الاستعداد للبدء بالعام الدراسي الجديد، وأن تسجيل الطلاب الجدد قد بدأ وفقاً لآليات تم تحديدها، وأن المراكز ستقوم بتقييم الطلاب القدامى، ووضع برامج تعويض لهم لسداد الفجوة الناتجة عن وقف التدريب منذ آذار/ مارس المنصرم، بسبب جائحة (كورونا).



وهنأت مدير عام الرعاية، الجميع، بحلول العام الدراسي الجديد، معربةً عن أمنياتها بالسلامة للجميع، وأن تزول الجائحة عن الوطن.