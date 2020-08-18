شؤون فلسطينية

بيت لحم: إغلاق مدرستين بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مدرستين بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، إغلاق مدرستي بنات في بلدتي "الدوحة" و"بتير" لمدة 48 ساعة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).

وأكد المدير الإداري لمدير تربية بيت لحم، بسام جبر بتصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الإصابات جاءت نتيجة المخالطة في الأعراس.

وأضاف: بناءً على صلاحيات من وزارة التربية والتعليم، تقرر إغلاق المدرستين؛ لحين ظهور نتائج العينات، التي تم أخذها حفاظاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى التزام المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة بالتباعد، وارتداء الكمامة، وإجراء فحوصات لقياس درجة الحرارة.

وأهاب جبر بالطلبة والمعلمين، بالتوجه إلى مراكز الطب الوقائي في المحافظة، فور ظهور الأعراض بالفيروس، موضحاً أنه في حال ظهرت إصابات في مدارس أخرى، سيتم إغلاقها تبعاً للتعليمات.

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