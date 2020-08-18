مديرية تعليم غرب غزة تشرع بتركيب مظلات في ساحات المدارس

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، بوضع مظلات بمساحات مختلفة في ساحات عدة مدارس، لوقاية الطلبة من أشعة الشمس، أثناء فترة الاستراحة في المدرسة، وكذلك الطابور الصباحي.



وأشار مدير التربية والتعليم، د. عبد القادر أبو علي، إلى أن المديرية، وضمن توجيهات الوزارة، تولي أهمية في توفير المظلات والبيئة التعليمية المناسبة للطلبة.