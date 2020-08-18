مجدلاني يُدين جريمة إعدام الشاب "هلسة" عند بوابات الأقصى



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا الملف، يتضخم أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث من المتوقع في القريب العاجل، أن يكون هناك مجموعة قضايا لفتحها

والتحقيق فيها.





وأشار مجدلاني إلى أن بعض الأصوات الخجولة التي تخرج من المنظمات الدولية المختلفة، تبقى عاجزة عن الانتقال إلى تحميل الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم، وإلحاق العقوبات بمرتكبيها.

رام الله - دنيا الوطندان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، جريمة إعدام الشاب أشرف هلسة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال عند باب حطة، بالقدس المحتلة، مساء أمس، واعتبرها جريمة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.