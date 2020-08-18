الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

وتجري عملية جراحية له، وفق وكالة الأنباء الرسمية.



وأضاف الشهود: ان قوة من وحدة (الياسام) التابعة لقوات الاحتلال، تحاصر مستشفى المقاصد الآن، لاعتقاله.



وكانت آليات الاحتلال، قد هدمت في ساعات الصباح الباكر عمارة سكنية قيد الإنشاء، تتكون من 6 طوابق، تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص في الحي المذكور، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" مع جيش الاحتلال، لمنع عملية الهدم.



رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بجروح وصفت بالخطيرة، بعد إصابته بالرصاص الحي في بطنه، أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات، اندلعت في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.وأفاد شهود عيان، بأن الشاب محمد معمر جعابيص في العشرينات من عمره، نقل إلى مستشفى المقاصد في القدس بحالة حرجة،