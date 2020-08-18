حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة (حماس) الشهيد أشرف هلسة، منفذ عملية الطعن، أمس الاثنين، في باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.



وأضافت الحركة في بيان وصل"دنيا الوطن": "نتقدم بالتهنئة من عائلة الشهيد، وأهالي بلدة السواحرة الشرقية، فهم مرابطون على ثغور القدس، ويقدمون أبناءهم دفاعًا عن الأقصى، فشهداؤنا راياتنا ومشاعل تنير لنا طريق الحرية وتحرير الأقصى".



وذكرت حماس: أن "عملية الطعن البطولية، أمس، هي رسالة للمطبعين، الذي نسوا المسجد الأقصى، وواجب الدفاع عنه، وانسلخوا من جلد أمتهم، وهويتها الحضارية، ليعيشوا في كنف علاقات مشبوهة مع عدو غاصب محتل ومجرم، نشأ على القتل والتهجير واحتل أرضًا عربية إسلامية".



وتابعت: "شعبنا المرابط، يسطر أبلغ معاني الشرف والتضحية في سبيل الدفاع عن شرف الأمة، وحماية القدس من الاحتلال، ولا يضره خيانة الخائنين، ولا تخاذل المتخاذلين، وليتذكر المطبعون واللاهثون خلف العلاقة مع الاحتلال، ما كتبه التاريخ عمن تخلوا عن فلسطين، ومقدسات الأمة".