القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بجروح وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.



وأفاد شهود عيان، بأن الشاب محمد معمر في العشرينات من عمره، أصيب بعيار مطاطي في بطنه، ونقل إلى مستشفى المقاصد في القدس، وتجري عملية جراحية له، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافوا أن قوة من وحدة "الياسام" التابعة لقوات الاحتلال تحاصر مستشفى المقاصد الآن، لاعتقاله.