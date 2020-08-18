"الصحة" بغزة: انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات القطاع سيكون له تداعيات خطيرة





يأتي ذلك بعد قرار حكومة الاحتلال وقف إدخال الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق البالونات صوب مناطق "غلاف غزة".

رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تداعيات خطيرة يمكن أن تحدث، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهرباء عن المستشفيات.وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الاطفال الخدج في الحضانات ومرضى العنايات المركزة والفشل الكلوي ووقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية".وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بشكل كامل صباح اليوم الثلاثاء.ووفق مسؤول الإعلام في شركة توزيع الكهرباء، فإن الأمر سيؤدي إلى جدول توزيع وصل للكهرباء، من 3 إلى 4 ساعات فقط.