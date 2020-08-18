إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون إرجاء موعد تمرير الميزانية بالقراءة الأولى





وفي ختام التصويت، تمت إحالة المشروع الى لجنة المالية البرلمانية؛ لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.





وأفادت صحيفة (معاريف) أن (ليكود) يرفض في هذه المرحلة دفع مشروع القانون هذا إلى الأمام إلى حين اتضاح مآل المفاوضات مع (أزرق أبيض)، حول مسائل ائتلافية مدار خلاف.

وقد انتهت المفاوضات بين الجانبين دون نتائج، حيث تم الاتفاق على استمرار الاتصالات أثناء الأيام المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنصادقت (كنيست) في إسرائيل، مساء أمس بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي ينص على إرجاء موعد تمرير "الميزانية العامة" بـ 100 يوم، للحيلولة دون حل (كنيست) وتبكير موعد الانتخابات.وصوت إلى جانب مشروع القانون، الذي قدمته كتلة (ديرخ ايرتس) 62 نائباً فيما عارضه 37 آخرون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).