مصر تخفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراماً وتُعدل تكلفة جوال الدقيق

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت وثيقة، أن مصر ستخفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراماً، وهو ما يسمح لأصحاب المخابز بإنتاج المزيد من الخبز بالسعر الثابت من جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام، وفق ما قالته (رويترز).



ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 60 مليوناً من سكانها في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، وتغيير الدعم للسلع الغذائية مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكثر سكاناً، حيث أدى قرار بخفض دعم الخبز إلى أحداث شغب دموية في عام 1977.



وأظهرت الوثيقة، أن الوزن الجديد لرغيف الخبز المدعم، سيكون 90 جراماً، وسينتج الجوال الواحد من الدقيق 1450 رغيفاً اعتباراً من 18 آب/ أغسطس.



وقال صاحب مخبر في القاهرة، اختار ألا ينشر اسمه لـ (رويترز) إن التغيير في وزن الرغيف، سيلاحظه المستهلكون.



وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين لـ (رويترز) بناء على مطالب عديدة، وردت لوزارة التموين من الشعبة العامة للمخابز؛ تم الاتفاق على إعادة احتساب تكلفة الجوال الواحد زنة 100 كيلوجرام، لتشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز أو السولار أو أجور العمالة، وكذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التموين على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز، وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز.



والسعر المعدل لجوال الدقيق سيكون الآن 265 جنيهاً مصرياً (16.68 دولار) ارتفاعاً من 213 جنيها (13.40 دولار).



وقال كمال: "مع تشديد الرقابة من جانب الوزارة على كافة المخابز، ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدي المدعم، مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين، وحال تكرار المخالفة، سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر".