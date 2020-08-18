عاجل

  • دخول أعضاء المحكمة الدولية باغتيال الحريري للنطق بالحكم

  • بدء جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري

  • قناة (كان): اجتماع لـ (كابينت) ظهر اليوم للاستماع من نتنياهو حول تفاصيل اتفاقية الإمارات

مباشر | بدء جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري

شؤون فلسطينية

القيادي منصور: الوحدة الوطنية هي الرد الأمثل على جريمة التطبيع

القيادي منصور: الوحدة الوطنية هي الرد الأمثل على جريمة التطبيع
ياسر منصور
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس ياسر منصور، على أنّ الوحدة الوطنية الفلسطينية مطلب وطني في ظل الهجمة المسعورة على القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال اليومية بحق الإنسان والأرض والمقدسات.

وشدد منصور على أنّ حركة حماس مع أي جهود تبذل لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع في الحالة الفلسطينية، وكل اجتماع يجمع بين الفرقاء مرحب به.

وقال منصور: "إن الرد الأمثل على بعض الأنظمة العربية التي تسارع إلى جريمة التطبيع مع الاحتلال يكون من خلال تقوية الجبهة الداخلية للفظ كافة المارقين المتخذين من القضية الفلسطينية طريقا نحو التذلل للاحتلال واستجدائه".

واعتبر منصور إتمام الوحدة وطي صفحة الانقسام أفضل رد على استمرار جرائم الاحتلال وتجاهله للمطالب الفلسطينية، وتجرئه على المدينة المقدسة.

وتمنى منصور أن يكون الاجتماع الذي دعت إليه القيادة الفلسطينية لمناقشة القضايا الفلسطينية وخطوة التطبيع الإمارتية مع الاحتلال، محطة جديدة تطوى على إثرها صفحات صعبة كان المواطن الخاسر الأكبر فيها خلال السنوات الماضية.

ورأى منصور بأن الاحتلال وأذنابه في حالة انزعاج من خطوات التقارب بين حركتي حماس وفتح، وهذا يدلل على صوابية الخطوة ووجوب الاستمرار فيها لإفشال كل المؤامرات التي حيكت مستغلة حالة الانقسام.

وعن التطبيع قال منصور: "التطبيع بين بعض الأنظمة والاحتلال سيبقى وصمة عار تلاحق تلك الأنظمة التي تتجاهل الحق الفلسطيني وتريد للتاريخ أن يشوه في سبيل إرضاء الاحتلال وأمريكا".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني اعتاد على الخذلان من بعض الأنظمة، وتحت أي ظرف لن يسلم الراية وسيبقى خير مدافع عن حقوقه وثوابته، وسيسعى إلى إعادة الوحدة كي يقهر الاحتلال ويوقف غطرسته".

وفي سبيل تعزيز الثقة بأي خطوات قادمة طالب منصور السلطة بضرورة التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الانقسام على أرض الواقع وإقامة الأنشطة والفعاليات الوطنية المشتركة.

وكان قد كشف القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف، عن تقديم موعد انعقاد لقاء اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تمام السابعة مساءً بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وأكد يوسف أنه تم ابلاغه بتقديم موعد انعقاد لقاء القيادة اليوم الثلاثاء بدلًا من يوم غد الأربعاء.

وكان قد أكد يوسف أن حماس ستشارك باجتماع القيادة الفلسطينية المزمع عقده في رام الله لمناقشة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وقال يوسف إنهم تلقوا دعوة للمشاركة وأقرّوا الحضور والمشاركة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون أجندة اللقاء مفتوحة، لمناقشة كل القضايا المرتبطة بالضم وصفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

&#34;الصحة&#34; بغزة: انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات القطاع سيكون له تداعيات خطيرة

"الصحة" بغزة: انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات القطاع سيكون له تداعيات خطيرة

لاعتقال جريح.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد

لاعتقال جريح.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد

الزراعة بغزة تُحدد مساحة زراعة &#34;الفراولة&#34; للموسم الحالي

الزراعة بغزة تُحدد مساحة زراعة "الفراولة" للموسم الحالي

الاحتلال يهدم منزل مكون من أربعة طوابق في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم منزل مكون من أربعة طوابق في جبل المكبر بالقدس

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

لاعتقال جريح.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد

لاعتقال جريح.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد

الزراعة بغزة تُحدد مساحة زراعة &#34;الفراولة&#34; للموسم الحالي

الزراعة بغزة تُحدد مساحة زراعة "الفراولة" للموسم الحالي

الاحتلال يهدم منزل مكون من أربعة طوابق في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم منزل مكون من أربعة طوابق في جبل المكبر بالقدس

القيادي منصور: الوحدة الوطنية هي الرد الأمثل على جريمة التطبيع

القيادي منصور: الوحدة الوطنية هي الرد الأمثل على جريمة التطبيع

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

منوعات

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

عربي

مصر تخفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراماً وتُعدل تكلفة جوال الدقيق

مصر تخفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراماً وتُعدل تكلفة جوال الدقيق

فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ

فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ

التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

تَرقّبُ في لبنان قبل ساعات من الحكم بقضية اغتيال رفيق الحريري

تَرقّبُ في لبنان قبل ساعات من الحكم بقضية اغتيال رفيق الحريري