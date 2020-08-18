إسرائيل: تسجيل 1657 إصابة جديدة.. توصية بالإغلاق الفوري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية، صباح اليوم تسجيل 1657 إصابة بـ (كورونا) خلال اليوم الأخير من أصل 24791 فحصاً.



ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى النشطين 23272، من بينهم 390 في حالة حرجة، وبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم التحقق منها في إسرائيل منذ انتشار الفيروس 95129 حالة، منها 71165 حالة شفيت حتى الآن، وتوفي ما مجموعه 692 مريضًا​ وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).



من جهته، أوصى دوف شوارتز، الذي دعاه نتنياهو إلى مجلس (كورونا)، أنه من أجل وقف انتشار المرض في إسرائيل، يجب فرض إغلاق فوري، لقد تأخرنا بالفعل بضعة أسابيع.