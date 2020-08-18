الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية، بالولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية، بالولايات المتحدة.
وقالت "الخارجية" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن جمال عادل عطية (65) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).
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