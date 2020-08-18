الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية





وقالت "الخارجية" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن جمال عادل عطية (65) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية، بالولايات المتحدة.