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شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية، بالولايات المتحدة.

وقالت "الخارجية" في تغريدة عبر موقع  التواصل الاجتماعي (تويتر): تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن جمال عادل عطية (65) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).


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